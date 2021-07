Innsbruck fehlen auch heuer internationale Gäste

Zahl der Nächtigungen und Gäste halbiert

Der Städtetourismus wurde besonders hart von der Pandemie getroffen. Innsbruck ist da keine Ausnahme. Mit 1,8 Millionen Nächtigungen lag die Stadt mit ihren dazugehörigen rund 40 Feriendörfern im Sommer 2019 unangefochten an der Spitze der Tiroler Regionen. Im Vorjahr waren es gerade einmal halb so viele. Niemand zweifelt daran, dass die Rückkehr zu alter Stärke dauern wird. „Vor 2023 werden wir an das Vorkrisenniveau nicht anschließen können. Da muss man sich nur die Prognosen der Fluglinien anschauen, die den internationalen Reisemarkt gut beschreiben“, macht sich Thomas Hudovernik – der in bester Altstadtlage das runderneuerte Hotel „Weißes Kreuz“ betreibt – keine Illusionen. Auch sein Haus ist in diesem Sommer weniger international aufgestellt. Deutsche, Österreicher, Schweizer und Niederländer sind die Hauptgästegruppen. „Bei den Holländern spürt man schon wieder eine große Verunsicherung, weil die Corona-Zahlen explodieren“, spielt Hudovernik auf die extrem raschen Veränderungen im Buchungsverhalten an.