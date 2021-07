Diebe schlugen auf Baustelle am Bahnhof zu

In der Zeit zwischen 9. Juli, 17.30 Uhr, und 14. Juli, 12 Uhr, dürften die Täter zugeschlagen haben. Von einer Baustelle in Ötztal-Bahnhof stahlen sie rund 30 Stück jeweils fünf Meter lange Verbundrohre, dazugehörige Bögen und Muffen sowie das Gehäuse eines WC-Lüfters. „Für den Abtransport der gestohlenen Materialien dürfte die Täterschaft ein größeres Fahrzeug verwendet haben“, vermutet die Polizei. Durch die Tat entstand laut derzeitigen Erkenntnissen ein Gesamtschaden in der Höhe eines mittleren vierstelligen Eurobetrages.