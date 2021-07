Arbeiter stürzt sieben Meter ab - schwer verletzt

Fataler Arbeitsunfall am Mittwochvormittag in Hochfügen im Tiroler Zillertal! Bei Wartungsarbeiten in der Bergstation des Zillertal Shuttle Liftes stürzte ein 53-Jähriger sieben Meter auf einen harten Boden. Der Arbeiter wurde schwer verletzt und musste in die Klinik Innsbruck geflogen werden.