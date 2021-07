Keine Covid-Patienten in Vorarlbergs Spitälern

Gute Nachrichten sind in Sachen Coronavirus eher selten, jetzt gibt es doch eine: Vorarlbergs Krankenhäuser sind aktuell frei von Corona-Patienten. Wie die Vorarlberger Krankenhausbetriebsgesellschaft am Mittwoch informierte, wird weder auf der Normal- noch auf der Intensivstation ein am Coronavirus erkrankter Patient behandelt.