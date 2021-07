Kryptogeld im Wert von 211 Mio. Euro beschlagnahmt

Die Beschlagnahmungen seien von Ermittlern des Economic Crime Command auf der Grundlage von Informationen über die Übertragung von kriminellen Vermögenswerten vorgenommen worden. Sie seien Teil einer laufenden Untersuchung der internationalen Geldwäsche, hieß es. Auf die Spur gebracht hatte die Polizei demnach eine 39-jährige Frau, die am 24. Juni wegen des Verdachts der Geldwäsche verhaftet und anschließend gegen Kaution wieder freigelassen worden war. Am vergangenen Samstag war sie erneut befragt worden, diesmal zur Entdeckung der 180 Millionen Pfund in Kryptowährungen.