Marius Borg Høiby muss weiterhin in U-Haft bleiben

„Die liebsten Menschen der Welt“

Die Influencerin sagte laut den Medienberichten auch, sie habe das norwegische Kronprinzenpaar nach Ende der Beziehung um Hilfe für ihren Ex-Freund angefleht. „Seht Ihr nicht, dass er Hilfe braucht?“, habe die Frau demnach zu Høibys Mutter, Kronprinzessin Mette-Marit, und Stiefvater Kronprinz Haakon gesagt und meinte damit die Drogenprobleme des heute 29-Jährigen.