Rechnungshof empfiehlt den ÖBB bessere Planung

Besserung im Fernverkehr wohl erst 2030

Trotz Gegensteuerungsmaßnahmen rechnete die ÖBB-Personenverkehr AG im Fernverkehr erst mittelfristig bis 2030 damit, dass sich die Zuverlässigkeit nachhaltig bessert. Zur Unpünktlichkeit im Nahverkehr trug hauptsächlich die Wiener S-Bahn-Stammstrecke bei – hauptsächlich wegen Materialmangels. Die Zuverlässigkeit der hiesigen Staatsbahn und Belastbarkeit der Fahrpläne in der Praxis litt auch unter einer eingeschränkten Verfügbarkeit der Züge, so der RH. 2024 fehlten wegen Lieferausfällen und Lieferverzögerungen im Nah- und Regionalverkehr über 80 Neufahrzeuge gegenüber der ursprünglichen Planung aus dem Jahr 2019. Die Angebotskilometer stiegen trotzdem kräftig.