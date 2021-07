„Heimat & Umwelt“: Die Tirol-Tour einer Initiative

Verhöhnung von Betroffenen

Den sprichwörtlichen Vogel schießt aber „Heimat & Umwelt“ mit seinem „Corona=Fake“ Logo ab. Dieses grafisch primitiv gestaltete Bildzeichen, welches in seiner Farbgebung (Schwarz, Weiß, Rot) stark an das Symbol eines Verbrecherregimes der Vergangenheit erinnert, ist durch seine Aussage ein harter Schlag ins Gesicht jedes Menschen, der einen anderen durch das heimtückische Virus verloren hat. Rauscher sieht dieses unzählige Male auch als Aufkleber produzierte Logo als eine Überzeichnung an, die einfach zum Nachdenken anregen sollte.