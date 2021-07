Essens-Lieferant überfallen und mit Messer bedroht

Am Dienstag, 12. Juli, gegen 22:45 Uhr wurde die Polizei in die Wiener Straße gerufen, da es dort zwischen einem Passanten und einem Lieferanten zu einem Streit gekommen sein soll. Vor Ort gab der 42-jährige Lieferant aus Linz an, dass er gerade ausliefern wollte, als der Kunde versucht habe, ihn auszurauben.