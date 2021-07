Silber-Helden „überglücklich“ im Heimathafen

Am letzten Tag noch auf Rang zwei vorgearbeitet

Denn am letzten Bewerbstag überholten die Österreicher mit den Rängen vier, drei und zwei das Uruguay-Duo Umpierre/Diz. „Wir konnten unsere Leistung über die gesamte Regatta abrufen, sind überglücklich. Dieser Erfolg hat einen sehr hohen Stellenwert für uns“, meinte Flachberger. Die Salzburger traten in die Fußstapfen von Benjamin Bildstein und David Hussl. Das Duo vom YC Bregenz holte 2013 Junioren-WM-Silber, 2015 sogar Gold. Und nun vertreten sie Österreich in Tokio.