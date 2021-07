NÖ: Bub (3) von Hund in Kopf gebissen

So auch an dem Tag des Unfalls. Der Bursche tollte mit dem Hund am Gang und in den Zimmern herum, seine Mutter und Oma waren in unmittelbarer Nähe. In einem unbeobachteten Augenblick biss aus noch unbekannter Ursache der Hund plötzlich zu – laut Ermittlungen einmal direkt in den Kopf. Maik erlitt durch den Biss zwei stark blutende Rissquetschwunden. Die geschockten Erwachsenen riefen sofort die Rettung.