Grünwalds Salzburger Rekord-Sprung in Estland

25 Zentimeter fehlten auf das Podest

Für die US-Studentin dennoch eine tolle Vorstellung – am Ende fehlten der Walserin als Siebte 25 Zentimeter aufs Podest. „Es waren super Bedingungen und wir wussten, das müssen wir ausnützen. Es war nicht einfach, den Anlauf richtig zu justieren, mein weitester Sprung war leider auch ungültig“, betonte Grünwald, die in der Quali am Samstag schon auf 6,34 gesegelt war. „Leider habe ich im Finale keinen Sprung so richtig erwischt. Aber mit Platz sieben bin ich sehr zufrieden.“