Den Geheimnissen von Erdbeben auf der Spur

Seit 1905 werden Erdbeben in Österreich gemessen. In Tirol existiert ein besonders dichtes Messnetz mit insgesamt 16 Stationen. „Aus historischen Gründen unterstützt uns das Land sehr“, sagt Nikolaus Horn, der beim Erdbebendienst der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) die „Starkbebenstationen“ wartet. Erdbeben in Tirol lassen sich laut Horn so erklären: „Afrika drückt nach Europa und schiebt Italien vor sich her. Das spüren die Tiroler.“