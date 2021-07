Festakt in Tarrenz: „Habe die Ehre“, Rudolf Köll

Überraschender Auftritt von Anton Steixner

Im Mittelpunkt stand aber ohne Zweifel der „Rudl“, der über den Laudator nicht schlecht staunte: Weggefährte, Politaussteiger und nunmehriger Fischzüchter Toni Steixner betrat nach langer Zeit wieder eine Bühne - etwas nervös, wie er sagte. In der äußerst unterhaltsamen, authentischen Lobrede stellte der ebenfalls 64-Jährige den Menschen Köll in den Vordergrund: „Der Rudl ist einfach ein toller Mensch mit Handschlagqualität, geradlinig und beliebt in der Bevölkerung.“ So viel Lob aus aller Munde - da kamen sogar dem „Rudl“ die Tränen!