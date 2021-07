Schutzzone hält Bahnhof frei von Kriminellen

Drei Raufbolde und ein möglicher Drogendealer, der mehrere Jugendliche angesprochen und zudem einen Schlagring bei sich hatte, wurden in den ersten Wochen der Schutzzone vom Bahnhof in Baden weggewiesen und mit einem 30-tägigen Betretungsverbot belegt. Zahlenmäßig noch nicht viel, die Lage hat sich laut Polizei aber bereits gebessert. „Jetzt ist allerdings am Bahnhof ohnehin weniger los. Das Wetter ist schön, und es gibt Alternativen, wo man sich treffen kann. Da setzt man sich nicht mehr unbedingt am Bahnhof zusammen“, erklärt Bezirkspolizeikommandant Johannes Jantschy die Lage.