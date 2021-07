Wanderer (75) mit leichtem Schuhwerk abgestürzt

Am Freitag um 11 Uhr wanderten ein 75-jähriger Chinese und seine 65-jährige Gattin, ihre 38-jährige Tochter und deren 41-jähriger deutscher Mann auf dem markierten Weg bzw. Steig von der Autenalm in Neustift i.St. (Höhe 1665 m) in Richtung Bergstation Elferlifte (Höhe 1810 m).