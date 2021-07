Schwere Unfälle mit E-Bikes fordern zwei Verletzte

Vollbremsung ohne Fahrradhelm

Bereits Stunden zuvor verunglückte ein weiterer Deutscher schwer. Der 63-Jährige versuchte in den Morgenstunden an der Keutschacher Landesstraße von Velden kommend in Fahrtrichtung Keutschach, sein E-Bike abzubremsen. Grund war ein Arbeiter, der eine Mülltonne in einer unübersichtlichen Einfahrt Richtung Müllwagen schob. Der Deutsche wollte ausweichen, leitete dann eine Vollbremsung ein, um nicht mit dem Arbeiter zu kollidieren. Er kam ohne Fahrradhelm zu Sturz, zog sich schwere Verletzungen zu.