Tesla Model Y: Jetzt kommt das E-SUV auch zu uns!

Tesla-Jünger, Tesla-Fans und auch andere an Elektromobilität interessierte Menschen warten bereits seit geraumer Zeit darauf, dass Tesla sein Model Y auch in Europa ausliefert. Bisher war teilweise die Rede davon, dass wir auf die Produktion in Deutschland warten müssen. Doch nun ist es schon ab August so weit: Das Model Y kommt - auch nach Österreich!