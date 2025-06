Echte Leidenschaft: 50 Jahre hinter der Leitplanke

„Das war ein Blindflug“

„Gewonnen hat Vittorio Brambilla, der nach der Zieldurchfahrt die Hände hochgerissen hat und direkt in die Boxenmauer geknallt ist. Es gab damals noch keine Race Control, wir hatten ein Postenhüttl, wo in einem Betonrohr ein Telefon war. In der Zentrale waren sie darauf angewiesen, was wir von draußen durchgegeben haben. Das war für alle ein Blindflug.“