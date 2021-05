Warum James May plötzlich seinen Tesla hasst

Wenn man nach den beliebtesten Autoexperten fragt, fallen immer wieder die Namen Jeremy Clarkson, Richard Hammond und James May, das legendäre ehemalige Top-Gear- (und jetzt Amazon-) Dreigestirn. Just diesem James May ist nun mit seinem Tesla Model S etwas widerfahren, das jedem E-Auto-Fahrer passieren kann. Er ist „nicht mehr angesprungen“. Um wieder fahren zu können, musste May einiges auf sich nehmen.