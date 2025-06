Baum kracht auf Schienen: Zug entgleist

Alle griffen zusammen

Nachdem die Feuerwehr Nestelbach bereits am Montag unwetterbedingt zu 34 Einsatzorten ausgerückt war, waren am Donnerstag neben der Zugentgleisung 16 weitere Einsätze abzuarbeiten. „Und es wären noch viel mehr gewesen, wenn nicht die Bevölkerung so tatkräftig mitgeholfen hätte“, bedankt sich Einsatzleiter Hable. Vor allem viele Landwirte hätten mit ihren Traktoren ausgeholfen.