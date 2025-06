Antonelli betont: „Hätte mich schuldig gefühlt“

„Ich bin superglücklich, dass ich das nun beendet habe. Natürlich habe ich dadurch die Reise nach New York verpasst, was bedauerlich ist. Denn ich denke, das wäre eine supercoole Veranstaltung gewesen“, meinte Antonelli im Rahmen des Renn-Wochenendes in Spielberg. „Ich war auch noch nie in New York und viele Leute haben mir schon davon erzählt, wie schön die Stadt ist. Aber gleichzeitig musste ich etwas sehr Wichtiges erledigen. Ich habe in der Schule Gas gegeben und ich denke, wenn ich im letzten Schuljahr abgebrochen hätte, dann wäre das nicht das Beste gewesen. Ich hätte mich schuldig gefühlt, kurz vor dem Ende aufzugeben.“