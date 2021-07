Neues Tesla-Modell fing während erster Fahrt Feuer

Ein gerade ausgeliefertes neues Tesla-Topmodell „S Plaid“ ist in Flammen aufgegangen. Der Fahrer, ein Unternehmenschef, habe sich nur unter Einsatz von Gewalt aus dem Fahrzeug retten können, weil das elektrische Türschloss blockierte, erklärte Anwalt Mark Geragos am Freitag. Der Wagen sei kurz nach dem Anrollen in Pennsylvania zu einem Feuerball geworden. „Das war eine grauenhafte und entsetzlich Erfahrung“, sagte Geragos. Tesla nahm dazu nicht unmittelbar Stellung.