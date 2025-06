Verstappen-Ansage: „Habe großen Respekt vor ihm!“

Gut gelaunt trat Verstappen Journalisten zuletzt eher selten gegenüber. So auch am Donnerstag in Spielberg nicht. Auf seinen ehemaligen Teamkollegen Sergio Perez angesprochen, zeigte sich der Niederländer allerdings dann doch gesprächiger. „Für mich gilt: Egal, was in den Medien steht, ich weiß, wer Checo ist – und wir haben ein großartiges Verhältnis“, betont der Weltmeister.