Kupferkabel-Dieb wurde von Polizei verhaftet

Fünf Kupferkabelrollen waren heute in Villach die Beute eines 21-jährigen Ungarn. Doch was der Mann nicht wusste, er wurde beim Diebstahl beobachtet. Dadurch endete die Flucht des mutmaßlichen Täters kurze Zeit später als ihn die Polizei stellte. Diese nahm den Dieb fest und er wurde zur Einvernahme in die Polizeiinspektion gebracht.