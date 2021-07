Goalie Bauer: „Mehr kann man nicht erreichen“

„Jetzt bin ich komplett fertig mit den Nerven. Alle wollten nur noch nach Hause. Die Saison hat nicht aufgehört. Aber diese Geschichte bleibt für immer!“ Das ungewisse Warten (in keinem anderen europäischen Land wurde so lange gespielt), bedingt durch etliche Corona-Unterbrechungen, hat sich für Thomas Bauer, Österreichs Ex-Teamtormann im Handball, bezahlt gemacht. Der zweite Finalsieg mit AEK Athen nach Verlängerung gegen PAOK Saloniki (35:32) machte das Triple aus Meisterschaft, Cup und Europacup perfekt. Ein Kunststück, das nur Barcelona mit dem Gewinn der Champions League vollbrachte. „Wir waren die fitteste Mannschaft in Griechenland!“