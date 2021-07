Melk: Lukas (3) saß alleine in defektem Lift fest

Probesitzen im Feuerwehrauto

„Beim Anblick der vielen Einsatzkräfte war der Dreijährige dann schon etwas angespannt“, so Reiter weiter. Lukas bekam einen Trauma-Hasen von den erfahrenen freiwilligen Helfern geschenkt und durfte sogar im Blaulichtauto am Steuer Platz nehmen. So wurde der Tag für den Buben – trotz allem – noch zu einem, an den er sich gern zurückerinnern wird.