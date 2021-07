Vogel-Meldungen: Amsel ist in Tirol vorne

Amsel fast überall

Die am häufigsten gemeldete Wildvogelart in Tirol ist die Amsel mit 4 Prozent Dieser Vogel ist in siedlungsnahen Parks, Gärten und Stadtzentren anzutreffen. Sie ernährt sich oft von Regenwürmern oder Käfern. Gebrütet wird in Bäumen und Sträuchern. Ex aequo auf Platz 2 landen Kohlmeise, Rotkehlchen, Stockente und Tannenmeise mit je 3 Prozent.