„Donnern“ soll es in Farrach nur im Viereck

Olympisches Flair

Markus Saurugg ist beim Grand Prix am Sonntag heißestes steirisches „Siegereisen“. Als Wertungszweiter liegt er mit 115 Punkten 35 hinter Romana Hartl (OÖ). Mit Katrin Khoddam-Hazrati steht in Zeltweg-Farrach am Freitag auch eine Olympionikin am Start: Die 34-Jährige, die für den Reitklub Schloss Kornberg antritt, holt sich den letzten Feinschliff für die kommenden Olympischen Spiele in Tokio.