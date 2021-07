E-Auto-Akkus: Schlauer packen für mehr Reichweite

In einem zweiten Schritt soll sich das Batterie-Pack komplett in die tragenden Strukturen des Fahrzeugs - in der Regel in den Unterboden - integrieren. Das spart weitere Kilos und zusätzlichen Bauraum. Bis zur Serienreife dieser „Cell to Car“- oder „Cell to Chassis“-Technik sind aber noch einige Fragen zu klären, etwa zur Kühlung und Unfallsicherheit.