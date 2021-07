Volkswagen kann jetzt auch „over the air“

Viel Kritik musste Volkswagen einstecken für die Software an den brandneuen Elektroautos, allen voran der VW ID.3. Und dann mussten die Kunden auch noch in die Werkstatt, um notwendige Updates aufspielen zu lassen. Zumindest dieser Kritikpunkt ist bald passé: Die Systemaktualisierung passiert künftig „over the air“, also drahtlos über die fix installierte SIM-Karte.