Tolle Preise zum Start der neuen Staffel gewinnen

„The Bear – King of the Kitchen“ ist längst Kult. Nun startet Staffel 4 – und Fans dürfen sich auf große Veränderungen freuen. In der vierten Staffel der FX Serie „The Bear: King of the Kitchen“ sind Carmen „Carmy“ Berzatto (White), Sydney Adamu (Edebiri) und Richard „Richie“ Jerimovich (Moss-Bachrach) entschlossen nicht nur zu überleben, sondern auch ihr Restaurant ‚The Bear‘ auf ein neues Level zu bringen. Mit neuen Herausforderungen hinter jeder Ecke muss sich das Team anpassen, verändern und bewähren. In dieser Staffel geht es beim Streben nach Perfektion nicht nur darum, besser zu werden – es geht darum zu entscheiden, woran es lohnt, festzuhalten.