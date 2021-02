Ein Volkswagen? Das Basismodell des VW ID.3 ist da

Schauen wir uns das mal genau an. Dass der Basispreis unter 30.000 Euro liegen würde, war laut den VW-Aussendungen rund um die Präsentation des ID.3 für Deutschland angekündigt. Für Österreich war von einem Basispreis von um die 30.000 Euro die Rede. Unter Basispreis ist gemeinhin der Preis zu verstehen, der in der Preisliste steht. Also auch kein Aktionspreis oder Ähnliches. In den Aussendungen wurden etwaige Förderungen nicht thematisiert.