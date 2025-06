7 und 5 Jahre Haft wegen schwerer Körperverletzung

Staatsanwalt: „Nur die Spitze des Eisbergs“

Die Polizei hatte am Tatort einen Rucksack mit offenbar zum Straßenverkauf vorbereiteten Marihuana-Baggies sichergestellt. Neben dem versuchten Mord legte die Anklage dem Jüngeren das Überlassen von einem Kilogramm, dem 29-Jährigen von 800 Gramm Marihuana zur Last. Dabei handle es sich „nur um die Spitze eines Eisbergs“, betonte der Staatsanwalt. Die Angeklagten hätten mutmaßlich wesentlich mehr verkauft. Man habe im Sinne des Beschleunigungsgebots hinsichtlich der Drogendeals nur eindeutig Belegbares in die Anklage mit aufgenommen.