Österreich schafft bei WM Aufstieg ins Play-off

Am Donnerstag feierten Toni Blazan, Quincy Diggs und Fabio Söhnel nach einer 12:21-Niederlage gegen Puerto Rico einen 21:17-Erfolg über den späteren Gruppensieger China und beendeten Pool C hinter Puerto Rico, aber noch vor Frankreich und Kanada auf Platz drei. Damit trifft der Europameister am Freitag im Play-off um das Viertelfinale auf Lettland.