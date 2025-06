Robbie Williams nennt Schalke „FC Sch…e“

Am Mittwochabend war die Veltinsarena-Arena, das Heimstadino des FC Schalke 04, in Gelsenkirchen sein Revier. Superstar Robbie Williams gastierte im Rahmen der „Britpop“-Tour auf Schalke. Dass Fußball irgendwann im Rahmen des Konzertes Thema werden würde, mutet nicht völlig überraschend an, zumal Robbie bekennender Fußballfan ist. Eine Ansprache wirkte ein bisserl zusammenhangslos. Aus heiterem Himmel sagte Robbie: „Ich liebe FC Sch...e.“ Interessant. So nennen Schalke-Erzfeinde, also vorzugsweise Dortmund-Anhänger den Klub. Und Robbie legte nach: „Ich habe FC Sch...e immer geliebt. Großer Fan.“ Die Reaktionen: irgendwas zwischen Entsetzen und Gelächter.