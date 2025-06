Partie gedreht! Misolic im Wimbledon-Hauptbewerb

Für Misolic ist es seine dritte Teilnahme im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers, erstmals nicht in Paris. Bei den French Open hatte er im Vorjahr nach erfolgreicher Qualifikation in Runde zwei, im Vormonat ebenfalls als Qualifikant erst in der dritten Runde gegen Superstar Novak Djokovic verloren. Die Auslosung erfolgt am Freitagvormittag.