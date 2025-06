Trump-Handy ist doch nicht „Made in the USA“

Was Experten von Anfang an vermutet haben, ist nun bestätigt worden: Das von der Familie von US-Präsident Donald Trump angekündigte Handy wird doch nicht „Made in the USA“ sein. Die Trumps ruderten zurück und erklären, das neue Telefon sei „mit amerikanischen Werten im Kopf“ entworfen worden. Zudem ist das Gerät geschrumpft.