Ostösterreich: Knapp 700 Anzeigen gegen Roadrunner

200 anstatt der erlaubten 80 km/h schnell ist ein Raser am Samstag auf der Donauufer Autobahn (A22) in Wien gewesen. Seinen Führerschein ist er damit. Dasselbe Schicksal ereilte auch vier weitere Autofahrer, die sich auf Autobahnen im Osten Österreichs nicht an die vorgegebenen Geschwindigkeitsbegrenzungen hielten. Einer von ihnen erreichte eine Geschwindigkeit von 250 km/h statt der vorgeschriebenen 130.