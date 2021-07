Sieben Polizisten bei Einsätzen in Wien verletzt

Bei mehreren Einsätzen in der Nacht auf Sonntag in Wien sind insgesamt sieben Polizeibeamte verletzt worden - drei davon so schwer, dass sie den Dienst nicht weiter versehen konnten. In einem Fall attackierte ein betrunkener Autofahrer die Einsatzkräfte, in einem weiteren setzte sich ein Verdächtiger gegen seine Festnahme massiv zu Wehr. Bei zwei Einsätzen in den Bezirken Ottakring und Floridsdorf ließen Randalierende ihre Wut an den Beamten aus.