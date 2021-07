Tiroler (55) stürzt mit E-Rollstuhl in Fluss

Diese Ausfahrt mit dem Elektrorollstuhl endete für einen Einheimischen (55) am Freitagabend in Tirol leider fatal. Der Mann fuhr in Mühlbachl (Bezirk Innsbruck-Land) am Ufer der Sill entlang und kam zu nahe ans Flussbett. Dadurch kam er zu Sturz und wurde schwer verletzt.