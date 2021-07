Osttirolerin (83) nach Unfall in Auto gefangen

Folgenschwerer Unfall am Freitagvormittag in Matrei in Osttirol! Eine Einheimische (83) geriet mit ihrem Auto auf einem Forstweg wegen eines geschlossenen Schrankens in eine „Sackgasse“. Beim Rückwärtsfahren stürzte das Fahrzeug ab und blieb in Bäumen hängen. Die leicht verletzte Frau, die sich nicht selbständig befreien konnte, wurde erst am Abend gefunden.