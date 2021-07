Rennradfahrer kracht gegen Auto

Einen Crash zwischen einem Auto und einem Rennradfahrer gab es am Freitagmittag in Saalfelden. Im Kreuzungsbereich kollidierte der 56-jährige Steirer mit dem Fahrzeug eines 80-jährigen Pinzgauers. Durch den Aufprall des Rades gegen die linke Fahrzeugseite des PKW und den darauffolgenden Sturz wurde der Steirer unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung in das Krankenhaus gebracht.