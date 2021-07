Lebensmitteleinkauf ganz ohne Verpackungsmüll

Nachhaltigkeit zählt

Seit 2018 gibt es „Greenroot“. An den Laden schließt das dazugehörige Cafe an, in dem ebenfalls verpackungsfreie Produkte verkauft und serviert werden. Gründer Engin Dogan hat die Standorte mit dem Ziel eröffnet, „den Begriff Nachhaltigkeit mit so vielen Wörtern wie möglich zu befüllen.“ Daher gibt es bei „Greenroot“ nicht nur keine Verpackungen, sämtliche Lebensmittel tragen zudem Bio-Zertifikate. Auch Regionalität spielt eine große Rolle, wie Dogan betont: „Wir schauen immer, dass es eine Möglichkeit gibt, die Ware aus der Region beziehen zu können.“ Ansonsten kaufe man im nächstgelegeneren Ort. Dann achte man dafür auf höhere Bio-Siegel.