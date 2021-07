Neue Gesetze für Gesundheitspersonal in NÖ fixiert

Zumindest die Mittagspausen betreffend genießen alle Mitarbeiter in der Landesgesundheitsagentur fortan quasi Beamtenstatus. Eine Gesetzesnovelle macht es möglich und hat die bis dato, wie es im Landtagsantrag heißt, „unklare Rechtslage jetzt bereinigt“. Sobald die Gesamtarbeitszeit an einem Tag die Grenze von sechs Stunden erreicht, muss die Arbeit des Personals künftig für eine bezahlte halbstündige Dauer unterbrochen werden. „Wird diese Ruhepause nicht konsumiert, wird allerdings auch kein zusätzliches Entgelt fällig“, heißt es dazu. Insgesamt immerhin 28 Millionen Euro nimmt das Land in Zukunft für die „Attraktivierung des Gesundheits- und Pflegebereichs“ jährlich in die Hand.