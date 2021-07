Nach Ups and Downs: Gefühlswelt wieder beruhigt

Der Weg zu den Olympischen Spielen in Tokio war für Bettina Plank eine emotionale Hochschaubahn. Sportlich ging vieles daneben. Nach dem Aus in der ersten Runde bei der Europameisterschaft war die Feldkircherin völlig down. Und nach der gescheiterten Olympiaqualifikation in Paris sogar irgendwie erleichtert: „Es gab endlich eine Entscheidung, auch wenn sie negativ war.“