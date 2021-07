Edtstadler bringt erneut Sicherungshaft ins Spiel

Eine Absage an Edtstadler gab es von den NEOS. Die Bundesverfassung sehe keine Präventivhaft vor, sagte deren Verfassungssprecher Nikolaus Scherak, dem auch nicht klar ist, was dieser Vorschlag in Zusammenhang mit dem Mord bringen solle. Es sei klar, dass Abschiebungen nach schweren Straftaten durchgeführt und Asylverfahren schneller sein müssten, aber: „Ich verstehe nicht, was diese neuerliche Debatte über die Präventivhaft hier beitragen soll.“