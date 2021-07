Tatort-Nachbar: „Ich sah Leonie noch am Fenster“

Manchmal ging es heiß her im Innenhof des Gemeindebaus in der Donaustädter Viktor-Kaplan-Straße. Die zwei nunmehr Mordverdächtigen, die im Erdgeschoß hausten, stritten sich lautstark. Mädchen - unter ihnen wohl auch das spätere Opfer, Leonie (13) aus Niederösterreich - gingen ein und aus. Stunden vor der Tat glaubt ein Nachbar, sie noch am Fenster gesehen zu haben.