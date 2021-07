Feuer und Flamme für den Herbst-Marathon

Mit einem Doppeltest gegen BW Linz (15 Uhr) und Liefering (17.30) stimmt sich Sturm heute im Camp in Schladming erstmals in den neuen Dressen auf den brutalen „Herbstmarathon“ mit 29 Spielen ein. Top-Aktie Jon Gorenc-Stankovic, der seinen Marktwert in seiner ersten Saison in Graz von 1,2 auf 3,5 Millionen Euro gesteigert hat, freut sich aber schon auf die Strapazen