Wintergemüse muss jetzt in die Erde

Der nächste Winter kommt bestimmt - und wer sich mit eigenem Gemüse eindeken will, der sollte jetzt anbauen. Vor allem Kohlpflanzen gehören jetzt in die Erde. Weil der Befallsdruck durch Schädlinge in den vergangenen Jahren stark zugenommen hat, sollte außerdem an den richtigen Schutz der Pflanzen denken.